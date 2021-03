Dülmen

Geldautomat gesprengt: Mann festgenommen

25.03.2021, 06:11 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Dülmen (Kreis Coesfeld) in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei nahm vor Ort einen Mann fest, der versuchte zu Fuß zu entkommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die restlichen Täter flüchteten in einem Auto. Die Fahndung in der Nacht mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber blieb erfolglos. Bei der Sprengung wurde die Bankfiliale stark beschädigt. Zunächst war laut Polizeisprecher unklar wie hoch der Schaden ist und wie viel Geld erbeutet wurde.