Jena

Auftragsbelebung stimmt Jenoptik optimistisch für 2021

25.03.2021, 08:52 Uhr | dpa

Der Technologiekonzern Jenoptik will nach einem Umsatzrückgang im Corona-Jahr 2020 im laufenden Jahr wieder mehr Tempo machen. Die Erlöse sollen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen, nachdem sie im vergangenen Jahr um 8 Prozent auch wegen eines schwierigeren Geschäfts mit der Autoindustrie auf rund 767 Millionen Euro gesunken waren, wie das im SDax-gelistete Unternehmen am Donnerstag in Jena mitteilte.

Das Management um Konzernchef Stefan Traeger ist unter anderem deshalb zuversichtlich, weil sich die Auftragslage im Schlussquartal 2020 wieder deutlich belebt hatte. 2021 hofft Jenoptik zudem wieder profitabler werden zu können: Die zum Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) zugehörige Marge soll auf 16 bis 17 Prozent klettern. 2020 war sie auf 14,6 Prozent gesunken.