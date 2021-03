Warnkenhagen

Landkreis: Weg für Modernisierung von Museumsgut Tellow frei

25.03.2021, 13:22 Uhr | dpa

Der Weg zur Modernisierung des Museums und Thünengutes Tellow bei Teterow (Landkreis Rostock) ist frei. Der Landkreis Rostock hat am Mittwoch einen Aufhebungsvertrag mit dem bisherigen Pächter des Museumsgeländes geschlossen, wie Vize-Landrat Stephan Meyer (CDU) am Donnerstag in Tellow sagte. Der Landkreis will die 23 Hektar große Anlage, die auf den bekannten Sozialökonomen Johann Heinrich von Thünen (1783–1850) zurückgeht, zusammen mit Forschern zu einem Modell für eine nachhaltig ökologische Landwirtschaft entwickeln.

"Tellow ist das Zentrum des Thünen-Landes", sagte Meyer. Thünen, dessen Wirtschaftsformen weltweit verbreitet wurden, habe hier Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammengebracht. Dies soll auf dem künftigen Mustergut erkennbar sein, dessen Pachtfelder nun das landeseigene Forschungsgut Dummerstorf bewirtschaftet. Besucher müssen aber Geduld aufbringen, bis sie auf das derzeit gesperrte Gutsgelände dürfen. Zuletzt waren etwa 30 000 Gäste im Jahr gezählt worden.

Als Erste sollen die Dummerstorfer und das bundeseigene Thünen-Institut Braunschweig in Tellow Büros beziehen. Nach einer Inventur sollen im April Bauten neu gesichert und Bauplanungen für Modernisierungen vieler Gebäude vorangetrieben werden, wie Meyer sagte. Zuerst seien Gutshaus und Gärtnerhaus dran, wo sich bereits eine Thünen-Gedenkstätte befindet. In "drei bis fünf Jahren" soll das Gros geschafft sein.

Den Aufwand wird auf "einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag" geschätzt. Vom Bund gebe es erste Zusagen für Fördermittel. Auf dem Mustergut sollen unter anderem Themen wie Nährstoffeffizienz, Anpassung an den Klimawandel und Biodiversität im Agrarsektor besser berücksichtigt werden. Partner soll auch der Agrarsektor der Universität Rostock werden. Thünen hatte das Gut beispielhaft für seine Zeit bewirtschaftet.