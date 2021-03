Mügeln

Babyleiche in Nordsachsen obduziert

25.03.2021, 13:28 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines toten Säuglings am Dienstag in Mügeln (Nordsachsen) will die Staatsanwaltschaft keine Angaben zum Obduktionsergebnis machen. "Wir können lediglich mitteilen, dass es sich um einen Jungen handelt", sagte Jana Friedrich von der Ermittlungsbehörde in Leipzig am Donnerstag. Weitere Details wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Die Babyleiche war am Dienstag auf einer verwilderten Wiese zwischen einer Straße und einigen Häusern entdeckt worden. Die Ermittler wollen sich derzeit nicht dazu äußern, ob der Junge nach der Geburt noch gelebt hatte, wie alt er in etwa war und wie lange die Leiche auf der Wiese gelegen hatte.

Es werde weiter mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt und nach der Mutter gesucht, erläuterte Friedrich. Möglicherweise will sich die Staatsanwaltschaft in den kommenden Tagen mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wenden. Dann würden auch einige Details zur Auffindesituation genannt.