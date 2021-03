Harsewinkel

3:3 gegen Drittligist: Osnabrück auch in Testspiel sieglos

25.03.2021, 16:10 Uhr | dpa

Nach der Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Osnabrück am Donnerstag auch ein Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln nicht gewinnen können. Trotz einer 2:0- und 3:1-Führung endete die Partie aus Sicht der Osnabrücker nur mit einem 3:3 (1:0)-Unentschieden. Bryan Henning (3. Minute), Bashkim Ajdini (47.) und Timo Beermann (52.) trafen in Harsewinkel für den VfL. Albert Bunjaku (50.), Michael Seaton (67.) und Enes Tubluk (72.) schossen die Tore für die Kölner. Auch in der zweiten Liga sind die Osnabrücker bereits seit elf Spielen sieglos.