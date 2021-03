Cottbus

34-Jähriger bei Böller-Explosion schwer verletzt

25.03.2021, 17:52 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit Pyrotechnik ist ein 34-Jähriger am Donnerstag in Cottbus schwer verletzt worden. Anwohner waren nach Angaben der Polizeidirektion Süd von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann mit einem sogenannten Polenböller hantiert, der dann in seinen Händen explodierte. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer mit schweren Verletzungen in das Cottbuser Klinikum. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.