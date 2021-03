Waghäusel

Motorradfahrer stirbt bei Unfall: Elfjährige schwer verletzt

25.03.2021, 22:47 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Seine elf Jahre alte Sozia wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin habe am Donnerstag mit ihrem Wagen beim Linksabbiegen die Vorfahrt des 53-Jährigen missachtet. Ihr Auto sei mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt in eine Kinderklinik gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.