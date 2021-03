Regensburg

Polizei startet Projekt gegen krawallmachende Autoprotzer

26.03.2021, 00:07 Uhr | dpa

Protzende Autofahrer, die mit dröhnenden Motoren Anwohner belästigen, beschäftigen die Polizei regelmäßig. In Regensburg startet sie deshalb ein neues Verkehrskonzept, um dem Problem entgegenzuwirken. Dafür hat sich die Polizei prominente Unterstützung geholt: den früheren Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Der 74-Jährige nimmt an der Vorstellung des Konzeptes am Freitag (10.00 Uhr) teil und hat auch ein Fahrzeug für eine Vorführung dabei. Einige Anwohner, die an bei Autoprotzern beliebten Straßen leben, berichten von ihren Erfahrungen.