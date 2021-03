Heilbronn

Prozess-Marathon endet: Urteil nach Mord in Löwenstein

26.03.2021, 01:17 Uhr | dpa

Fast genau vier Jahre nach dem Mord an einer 59-Jährigen in Löwenstein (Kreis Heilbronn) endet der lange Prozess-Reigen gegen den mutmaßlichen Täter, ihren Ehemann. Vor dem Landgericht Heilbronn soll heute das Urteil gesprochen werden. Der Mann sitzt nicht zum ersten Mal wegen der Bluttat auf der Anklagebank. Schon 2018 war der 66-Jährige zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Diese Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof (BGH) aber aufgehoben.

Dem Deutschen mit serbischen Wurzeln wird vorgeworfen, Ende März 2017 seine von ihm getrennt lebende Frau abgepasst zu haben, als sie am Abend ihre Arbeitsstätte in einem Kiosk verließ. Mit zahlreichen Messerstichen soll er sie getötet haben. Der Angeklagte schweigt dazu. Er hatte den Mordvorwurf aber bereits in der ersten Landgerichtsverhandlung zurückgewiesen.

Deshalb musste sich die Kammer auf Protokolle und Zeugen verlassen. Die Verteidigung kritisierte im Prozess gravierende Fehler der Ermittler bei der Tätersuche. Bereits 2018 war bemängelt worden, die Polizei habe zu schnell und einseitig den Ehemann als einzig möglichen Täter ins Visier genommen.

Der Ehemann war nach der Tat unter anderem in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY.. ungelöst" gesucht worden. Er wurde gut zwei Wochen später festgenommen - überführt durch DNA-Spuren am Tatort.