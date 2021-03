Babenhausen

Bomben-Entschärfung in Babenhausen geplant

26.03.2021, 01:37 Uhr | dpa

Wegen der Entschärfung mindestens einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss heute in Babenhausen ein ganzer Stadtteil geräumt werden. Rund 1100 Bewohner des Stadtteils Harreshausen müssen ab 8.00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auf einer Baustelle in der Kommune im Kreis Darmstadt-Dieburg war der Boden auf Kampfmittelspuren gescannt worden. Dabei wurde mindestens eine Bombe gefunden, es könnten auch mehrere auf dem Areal liegen. Nun soll der Fund ausgegraben und möglicherweise entschärft werden. Betroffene Bürger sollen in einer Notunterkunft in der Stadthalle betreut werden.