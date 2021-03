Heubach

Entwarnung nach Fund von Kinderschuhen an Bach

26.03.2021, 08:52 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines Kinderschuh-Paars an einer Brücke in Heubach (Ostalbkreis) wird die Polizei sich nicht erneut auf die Suche nach einem möglicherweise vermissten Jungen oder Mädchen machen. "Es deutet nichts darauf hin, dass eine Person vermisst wird oder fehlt", sagte ein Polizist am Freitagmorgen. Am Vorabend hatte die Polizei bereits eine ergebnislose Suchaktion der Polizei abgebrochen. Wegen der "Auffindsituation" der Schuhe in Größe 34, die ein Spaziergänger am Donnerstagnachmittag am Beurener Bach entdeckt hatte, habe man nicht ausschließen können, dass ein Kind in eine hilflose Lage im Bach geraten sei, hatte sie mitgeteilt.