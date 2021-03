Potsdam

Rund drei Viertel aller Impfdosen in Brandenburg verwendet

26.03.2021, 13:40 Uhr | dpa

In Brandenburg sind bisher etwas mehr als drei Viertel aller gelieferten Impfdosen für Corona-Impfungen verabreicht worden. Von den 472 800 gelieferten Dosen seien rund 272 000 für Erstimpfungen und rund 91 000 für Zweitimpfungen verwendet worden, teilte das Innenministerium am Freitag in Potsdam mit. Das entspricht einem Anteil von 77 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 76,9 Prozent, also etwas darunter.

Brandenburg ist mit dem Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung von etwas über einem Zehntel (10,8 Prozent) hinter dem Saarland, Bremen, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie Rheinland-Pfalz im Ländervergleich im oberen Mittelfeld, nachdem es vor einiger Zeit hinten gelegen hatte. Beim Anteil der Zweitimpfungen ist Brandenburg dagegen mit 3,6 Prozent Schlusslicht, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Der Stab für die Impforganisation ist seit dieser Woche im Innenministerium angesiedelt, nicht im Gesundheitsministerium.