Neumünster

Midyatli setzt auf Regierungsbeteiligung der SPD

26.03.2021, 18:02 Uhr | dpa

SPD-Bundesvize Serpil Midyatli sieht gute Chancen für eine erneute Regierungsbeteiligung ihrer Partei nach der Bundestagswahl im September. "Der Auftakt in das Superwahljahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat gezeigt, es gibt andere Mehrheiten, Mehrheiten für eine Regierungsbildung ohne Union", sagte Schleswig-Holsteins SPD-Landesvorsitzende am Freitag auf einem Landesparteitag in Neumünster. Die Union könne nach der Wahl in der Opposition ihre internen Probleme klären.

Auf dem Parteitag wollte die Nord-SPD am Abend ihre Landesliste für die Bundestagswahl beschließen. Spitzenkandidat soll der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix, werden. Für die ebenfalls sicheren Plätze dahinter hat der Landesvorstand die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer und den bisherigen Fraktionschef im Landtag, Ralf Stegner, vorgeschlagen.