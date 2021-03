Oberstdorf

Tödlicher Betriebsunfall in der Breitachklamm

26.03.2021, 18:07 Uhr | dpa

Bei Sanierungsarbeiten in der Breitachklamm ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie es zu dem Unfall in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) kam, werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Zahlreiche Einsatzkräfte aus Bayern und Österreich konnten nichts mehr für den 51-Jährigen tun. Der Mann musste mit einem Hubschrauber aus der schwer zugänglichen Unfallstelle geborgen werden.