Magdeburg

Städte knipsen für den Klimaschutz die Lichter aus

27.03.2021, 00:39 Uhr | dpa

Mehrere Städte in Sachsen-Anhalt wollen als Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz heute (20.30 Uhr) für eine Stunde die Lichter ausknipsen. Magdeburg, Halle und Wernigerode signalisierten bereits ihre Teilnahme an der sogenannten "Earth Hour" zu der die Umweltstiftung WWF jährlich und weltweit aufruft. Die Landeshauptstadt Magdeburg etwa wird sich wieder mit städtischen Gebäuden und Objekten an der Aktion beteiligen. Das Museum für Naturkunde und der Dom seien unter anderem dabei, teilte die Stadt mit. In Halle soll die Außenbeleuchtungen der Hausmannstürme der Marktkirche, des Roten Turms und der Oberburg Giebichenstein ausgeschaltet werden, um so ein symbolisches Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Darüber hinaus gehende Veranstaltungen werde es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Die Bürgerinnen und Bürger werden von den Initiatoren aufgerufen, sich in ihren eigenen vier Wänden an der Aktion zu beteiligen und ebenfalls das Licht auszuschalten.