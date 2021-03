Bad Kreuznach

Tafeln: Genug Spenden zum Osterfest: Weniger frische Ware

27.03.2021, 09:31 Uhr | dpa

Lebensmittel werden in der Ausgabestelle einer Tafel einsortiert. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Tafeln in Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben trotz der Corona-Pandemie ausreichend Lebensmittel-Spenden zum Osterfest. "Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Sachspenden bekommen", sagte Sabine Altmeyer-Baumann, Vorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem viele Privatpersonen hätten vor Ostern an die Bedürftigen gedacht.

Insgesamt werde zur Zeit weniger frische Ware gespendet. Das liegt laut Altmeyer-Baumann an der Kalkulation der Geschäfte vor den Osterfeiertagen. Es könne gut sein, dass die Tafeln nach Ostern wieder mehr frische Lebensmittel erhielten, die über die Feiertage nicht verkauft wurden.

Wie die Tafeln an den Ostertagen öffnen, entscheide jeder Standort selbst. Aufgrund der zunächst angekündigten, aber mittlerweile zurückgezogenen Osterruhe hätten sich viele Tafeln darauf vorbereitet, am Gründonnerstag und Karsamstag zu schließen. Es stehe ihnen laut Altmeyer-Baumann nun offen, ob sie trotz der Rücknahme des Beschlusses eine Osterruhe einlegen oder nicht.

Laut Angaben des Landesverbandes sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 66 Tafeln in 101 Ausgabestellen aktiv. Sie unterstützen mehr als 72 000 bedürftige Menschen.