Stralsund

Vater und Kind bei Unfall verletzt: Fahrer wohl zu schnell

27.03.2021, 13:39 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Mann und seine 8 Jahre alte Tochter sind bei einem Unfall auf der B96 bei Stralsund verletzt worden. Vater und Tochter befanden sich am Samstagmorgen in einem Auto mit einem 20-jährigen Fahrer, wie die Polizei mitteilte. Als der Fahrer auf die B105 abbiegen wollte, sei er von der Straße abgekommen und der Wagen habe sich überschlagen. Den Angaben zufolge war der 20-Jährige zu schnell unterwegs und verlor deshalb die Kontrolle über das Auto. Der verletzte Beifahrer und sein Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer selbst blieb unverletzt.