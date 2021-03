Eisenach

Kinderschuhe vor dem Rathaus: Protest gegen Schulschließung

27.03.2021, 13:50 Uhr | dpa

Aus Protest gegen die Schließung von Schulen in der Corona-Pandemie haben Eltern in Eisenach am Samstag Kinderschuhe vor dem Eingang des Rathauses abgestellt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es ähnliche Aktionen in anderen Thüringer Kommunen gegeben. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) äußerte Verständnis für die Eltern. "Uns sind die Kinder nicht egal, die schon so lange die Isolation ertragen müssen", sagte sie einer Mitteilung zufolge. "Uns sind auch die Eltern nicht egal, die derzeit Unfassbares alleine stemmen müssen."

Da die Schuhe am Rathaus niemanden behinderten, sollten sie der Kommunalpolitikerin zufolge dort stehen bleiben. Wolf rief Kinder und Eltern zudem dazu auf, am kommenden Montag Bilder und Fotos mit ihren Wünschen und Problemen in der Pandemie am Zaun eines städtischen Kinder- und Jugendzentrums zu befestigen.