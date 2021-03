Parchim

Start für den Umbau der Eldemühle zur Kulturmühle Parchim

27.03.2021, 14:48 Uhr | dpa

Der Umbau der denkmalgeschützten Eldemühle in Parchim zur Kulturmühle hat begonnen. Zur Grundsteinlegung übergab Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag per Videobotschaft einen Zuwendungsbescheid über Fördermittel in Höhe von 15,5 Millionen Euro, wie die Staatskanzlei mitteilte. "Es bewegt sich viel im Land trotz Corona. Und es wird eine Zeit nach Corona geben. Hoffentlich wieder eine Zeit mit viel Kultur", sagte Schwesig. In der umgebauten Mühle sollen demnächst das Junge Staatstheater Parchim, die Fritz-Reuter-Bühne sowie das Parchimer Museum unterkommen.