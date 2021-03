Offenbach am Main

Viel Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad

27.03.2021, 14:53 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können in den kommenden Tagen mit mehr Sonne und steigenden Temperaturen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, startet der Sonntag zunächst heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, am Rhein bis zu 16 Grad.

Am Montag wird es sonnig und trocken in der Region. Es wird laut DWD "frühlingshaft mild", de Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Das sonnige Wetter setzt sich auch am Dienstag fort. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad, es soll laut Vorhersage durchweg sonnig und trocken bleiben.