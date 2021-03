Sankt Andreasberg

Neuschnee im Harz

27.03.2021, 15:12 Uhr | dpa

Trotz meteorologischen Frühlings ist am Samstag im Harz Schnee gefallen. Weiß gepudert lagen die Wiesen auf dem Matthias-Schmidt-Berg im Landkreis Goslar am Nachmittag dar, wie auf Wetterkameras zu sehen war. In dem beliebten Ausflugsort Torfhaus verdeckte Schnee so manche Osterglocke. Von Dauer ist die weiße Decke aber nicht. Schon am Sonntag sollen Temperaturen um die sechs Grad statt Schnee teils kräftige Schauer in den Harz bringen.