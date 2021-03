Oberhausen

1:1 im Derby: Essen fällt im Aufstiegsrennen weiter zurück

27.03.2021, 16:22 Uhr | dpa

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist im Aufstiegsrennen zur 3. Liga weiter zurückgefallen. Der DFB-Pokal-Viertelfinalist kam am Samstag im Derby bei Rot-Weiß Oberhausen über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Tabellenführer Borussia Dortmund II hingegen gewann sein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf durch den Siegtreffer von Tobias Raschl mit 1:0 (1:0) und konnte seine Tabellenführung auf neun Punkte Vorsprung ausbauen. Die Essener, die ein Spiel weniger absolviert haben, mussten den Ausgleich bei RWO durch einen von Sven Kreyer verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit hinnehmen. Torjäger Simon Engelmann hatte bereits in der 9. Minute das 1:0 für die Gäste erzielt.