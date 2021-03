Schwerin

Halbfinal-Playoffs: Schwerin gelingt Auftaktsieg

27.03.2021, 20:22 Uhr | dpa

Im Kampf und den Einzug in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin den erhofften ersten Sieg in den Halbfinal-Playoffs (best of three) gefeiert. Mit 3:0 (26:24, 25:20, 27:25) setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstag in eigener Halle gegen den Allianz MTV Stuttgart durch und reist nun mit einer 1:0-Führung zum zweiten Spiel am kommenden Mittwoch beim Mitfavoriten auf den Titel. Sollte der MTV ausgleichen können, kommt es am Donnerstag ebenfalls in Stuttgart zur entscheidenden dritten Partie.

Die Schwerinerinnen bewiesen im Auftakt-Duell in allen Durchgängen Comeback-Qualitäten. Im ersten Satz konnte der Pokalsieger einen Satzball abwehren. Im zweiten lag der SSC bereits mit 14:17 zurück, erzielte danach fünf Punkte in Serie und gab die Führung anschließend nicht mehr ab.

Ähnlich verlief der dritte Satz, in dem der MTV bereits 17:13 vorne lag und wie schon im ersten Durchgang einen Satzball hatte. Doch der SSC behielt die Nerven, wehrte auch diesen ab und verwandelte nach rund 85 Minuten Spielzeit dann selbst seinen zweiten Matchball.