Bad Langensalza

Thüringer HC feiert überlegenen Sieg in Göppingen

27.03.2021, 20:47 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den vierten Sieg in Serie gefeiert. Bei Frisch Auf Göppingen setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend überlegen mit 34:25 (19:11) durch. Josefine Huber, Nina Neidhart, Lydia Jakubisova und Marketa Jerabkova trafen für die Thüringerinnen jeweils sechsmal. Trotz des siebten Erfolgs aus den vergangenen acht Partien bleibt der THC Tabellensechster.

20 Minuten lang gestalteten die abstiegsbedrohten Gastgeberinnen die temporeiche Partie halbwegs ausgeglichen, ehe sich die Thüringerinnen mit fünf Treffern in nur fünfeinhalb Minuten auf 17:9 absetzten. Die Gäste überzeugten mit großer Spielfreude und einer hohen Trefferquote. In der zweiten Halbzeit ließ der THC etwas locker, ohne den klaren Sieg zu gefährden.