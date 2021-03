Lauda-Königshofen

Unbekannte zerkratzen 27 Autos in Lauda-Königshofen

28.03.2021, 09:31 Uhr | dpa

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Unbekannte haben in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) 27 parkende Fahrzeuge beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen sie Lack und Scheiben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schaden betrage etwa 90 000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Täter in der Nacht zum Samstag beobachtet haben könnten.