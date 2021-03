Lünen

Kraftwerks-Sprengung Lünen: Schornstein schon gefallen

28.03.2021, 12:03 Uhr | dpa

Der 250 Meter hohe Schornstein des früheren Steag-Kohlekraftwerks in Lünen ist am Sonntagmorgen planmäßig gesprengt worden. Die Sprengung erfolgte in einer sogenannten Faltung. Dabei fielen wie vorgesehen der gemauerte obere Teil nach Westen, der untere Teil nach Osten in sich zusammen. Im nächsten Schritt sollten das Kesselhaus und der Kühlturm der Anlage dem Erdboden gleich gemacht werden.

Die Abbruchfirma Hagedorn hatte insgesamt 2100 Bohrungen angebracht und mit 420 Kilo Sprengstoff gefüllt. Das gesamte Gelände war weiträumig abgesperrt, die Nachbarschaft evakuiert worden. Um Menschenansammlungen zu vermeiden gab es die Sprengung in einem Livestream zu sehen.