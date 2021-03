Rabenstein/Fläming

Wagen stürzt von Autobahn 9 die Böschung hinab

28.03.2021, 12:31 Uhr | dpa

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 9 bei Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) verletzt worden, drei davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 19-Jähriger am Samstag in Richtung Leipzig unterwegs, als starker Hagel einsetzte. Der junge Mann verlor beim Bremsen die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Drei der insgesamt fünf Insassen im Alter zwischen 19 und 26 Jahren wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Auch zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Die Fahrbahn Richtung Leipzig war zeitweise gesperrt.