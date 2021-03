Unterföhring

Kölns Jakobs will bei U21-EM für Abstiegskampf lernen

28.03.2021, 13:55 Uhr | dpa

U21-Nationalspieler Ismail Jakobs vom 1. FC Köln erhofft sich von Europameisterschaft Rückenwind für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. "Wir lernen mit jedem Spiel. Wir nehmen alles mit. Psychisch und auch taktisch", sagte der 21-jährige Außenverteidiger am Sonntag, der beim 1:1 gegen die Niederlande am Samstag mit seinem FC-Kollegen Salih Özcan in der Startelf gestanden hatte. "Generell verstehen ich und Salih uns sehr gut. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich mit ihm auf einer Seite spiele", so Jakobs, der auf der linken Außenbahn aufgelaufen war. Özcan hatte vor ihm im offensiven Mittelfeld gespielt. Die beiden FC-Profis hatte Trainer Stefan Kuntz in der 77. Minute ausgewechselt.

Generell tue die Ablenkung vom Bundesliga-Alltag gut. Die U21-Nationalmannschaft spiele offensiveren Fußball. "Deswegen macht es auf jeden Fall Spaß", sagte Jakobs. Zudem betonte er: "Wir gehen mit Selbstvertrauen zurück zum FC."

Köln war am vergangenen Spieltag trotz des 2:2 gegen Borussia Dortmund, bei dem Jakobs getroffen hatte, auf den Relegationsplatz abgerutscht. Der FC sei auf einem guten Weg, versicherte der Verteidiger. "Wir glauben alle fest an den Klassenerhalt."