Heilbad Heiligenstadt

Autodieb verursacht Unfälle und begeht Ladendiebstahl

29.03.2021, 05:55 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) ein Postfahrzeug geklaut, damit mehrere Unfälle verursacht und anschließend in einem Supermarkt Ladendiebstahl begangen. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, war der 27-Jährige am Samstagnachmittag in das Postfahrzeug gestiegen, als dessen Fahrer gerade eine Sendung zustellte. Auf seinem Weg zu einem Supermarkt rammte der 27-Jährige mit dem Postauto drei geparkte Fahrzeuge. In dem Supermarkt trank er, trotz bereits bestehenden Hausverbots, verschiedene Getränke, warf etwas Kleingeld hin und verließ den Laden, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Parkplatz schließlich wartete bereits die Polizei auf ihn.