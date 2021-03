Wachau

Unfall mit Sattelschleppern auf Autobahn: Vollsperrung

29.03.2021, 06:59 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit zwei Sattelschleppern ist auf der Autobahn A4 der 64-jährige Fahrer des einen Lasters leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, war am Montagmorgen zwischen den Anschlüssen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla (beide Kreis Bautzen) aus bisher nicht geklärter Ursache der eine Lkw auf den anderen aufgefahren, der an einem Stauende halten musste. Danach prallte er gegen die Mittelleitplanke und stellte sich quer. Durch den Aufprall löste sich dessen Ladung von betonierten Stahlträgern und schlug gegen das Fahrerhaus.

Den Rettungskräften sei es nur unter Mühen gelungen, den 64-Jährigen herauszuholen, sagte ein Polizeisprecher. Zu Bergung des Fahrzeugs wurden auch Kräfte des Technischen Hilfswerkes angefordert. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn Richtung Dresden ist voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet, auf der sich der Verkehr staut.