Ganderkesee

Pedelec-Fahrer nach Unfall mit Laster in Lebensgefahr

29.03.2021, 11:18 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer habe beim Rechtsabbiegen einen auf dem Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer erfasst, teilte die Polizei mit. Der 64 Jahre alte Mann stürzte anschließend auf den Boden. Ein Notarzt versorgte ihn am Unfallort, der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es genau zu dem Unfall kam war zunächst noch unklar.