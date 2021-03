Schwerin

Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen in MV erteilt

29.03.2021, 14:14 Uhr | dpa

Die Bauunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern können wieder auf mehr Aufträge aus dem Wohnungsbau hoffen. Wie das Statistische Amt am Montag in Schwerin mitteilte, wurde 2020 landesweit der Bau von 6724 Wohnungen genehmigt. Das waren 7,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Genehmigungen gab es demnach für 3228 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sowie für 2479 Einfamilien- und 314 Zweifamilienhäuser. Dazu kamen neben Wohnungen in Wohnheimen und bisherigen Nichtwohngebäuden knapp 600 Wohnungen in bestehenden Häusern.

Zu dem Plus an Baugenehmigungen trug vor allem Rostock bei. Dort wurde laut Amt der Bau von 1394 Wohnungen bewilligt, ein Zuwachs um 25,5 Prozent. Die Hansestadt gehört zu den Kommunen im Land mit der höchsten Nachfrage nach Wohnraum. In Schwerin hingegen sank die Zahl der Baugenehmigungen um knapp 4 Prozent auf 494. Für die sechs Landkreise verzeichnete das Statistikamt einen Zuwachs bei um fast 4 Prozent. Niedrige Zinsen und staatliche Förderprogramme zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums gelten als Gründe für den Bauboom.

Mit knapp 1,8 Milliarden Euro erzielte das Baugewerbe in Mecklenburg-Vorpommern 2020 ein ähnlich hohes Umsatzvolumen wie im Jahr davor. Doch während der Wirtschaftsbau und staatlich finanzierte Vorhaben leichte Zuwächse verzeichneten, gab der Wohnungsbau mit insgesamt 493 Millionen Euro um gut 6 Prozent nach. Bei den Auftragseingängen wurde allerdings ein Zuwachs von fast 18 Prozent registriert. Große Hoffnungen setzt der Bauverband des Landes auf die öffentliche Hand, die 28 Prozent mehr Aufträge auslöste. In die Statistik des Verbandes flossen Angaben aus Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten ein. Viele Firmen der Bauwirtschaft beschäftigen weniger Mitarbeiter.