Gustow

Ursache für tödliches Anglerunglück noch unklar

29.03.2021, 15:43 Uhr | dpa

Die Ursache für das Anglerunglück mit einem Toten am Sonntag vor der Südspitze der Insel Rügen ist weiter unklar. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag in Stralsund erklärte, hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit sollen die Umstände des Vorfalls südlich von Garz (Vorpommern-Rügen) und auch die Todesursache bei dem Verunglückten genauer geklärt werden. Zur Unfallzeit herrschte im Greifswalder Bodden böiger Südwestwind bis zur Stärke sieben. Bodden und Ostsee sind etwa vier Grad kalt.

Die 77 und 80 Jahre alten Männer sollen nach bisherigen Ermittlungen am Sonntag an der Küste im Norden von Vorpommern-Greifswald mit einem 4,40 Meter langen Boot mit Außenbordmotor gestartet sein. Gegen Mittag bemerkten Passanten von der Südspitze der Insel Rügen aus in Höhe Palmer Ort das gekenterte Boot und die um Hilfe rufenden Männer. Die Angler schafften es samt gekentertem Boot noch ins flache Wasser, wo sie von Zeugen geborgen wurden.

Der 80 Jahre alten Angler war aber so stark unterkühlt, dass er später in einer Klinik an den Unfallfolgen starb. Der 77-jährige Bekannte kam ebenfalls stark unterkühlt in eine Klinik, sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.