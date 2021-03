Freyburg (Unstrut)

Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm zieht Bilanz

29.03.2021, 17:52 Uhr | dpa

Die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm informiert am Dienstag (11.00 Uhr/Online-Pk) darüber, wie das Geschäft 2020 angesichts der Corona-Pandemie gelaufen ist. Anfang Dezember rechnete die Firma mit einem stabilen Jahr. Das Unternehmen ging davon aus, dass Umsatzeinbußen wegen des Lockdowns wie im Gastgewerbe und in der Veranstaltungsbranche durch den Konsum zu Hause und auch per Online-Bestellungen ausgeglichen werden könnten. 2019 verkaufte das Unternehmen nach bisherigen Angaben 301,4 Millionen Flaschen Sekt, Wein und Spirituosen. Der Umsatz der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Freyburg/Burgenlandkreis) lag bei 1,1 Milliarden Euro.

Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen mit rund 950 Beschäftigten grundsätzlich nicht. 2019 hatte Rotkäppchen-Mumm

nach eigenen Angaben einen Anteil am deutschen Sektmarkt von 51,6

Prozent. Das Unternehmen berief sich dabei auf Zahlen des

Marktforschungsinstituts IRI für den Lebensmitteleinzelhandel.