Rodgau

Schwerverletzter bei Messerangriff: 40-Jähriger in U-Haft

29.03.2021, 18:42 Uhr | dpa

Bei einem Messerangriff in Rodgau (Kreis Offenbach) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag gemeinsam mitteilten. Zu dem Angriff in einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Weiskirchen war es demnach am Samstagabend gekommen. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 40 Jahre alten Bewohner der Unterkunft, er soll dem 29 Jahre alten Opfer mit dem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Der 29-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Warum es genau zu der Tat kam, sei noch unklar. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es vorher einen Streit zwischen den beiden Männern und deren Ehefrauen gegeben haben.