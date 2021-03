Eisenberg

Sattelzug mit Gartenholz auf Autobahn in Brand geraten

30.03.2021, 06:27 Uhr | dpa

Ein mit Holz beladener Sattelzug ist auf der Autobahn A9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) in Brand geraten. Menschen wurde nicht verletzt, wie die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen in Schleifreisen mitteilte. Der Fahrer habe den Laster am Dienstagmorgen noch auf den Standstreifen gesteuert. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Zugmaschine ausgebrochen und war auf den mit imprägniertem Gartenholz beladenen Sattelaufleger übergegriffen. Der Brand wurde gelöscht, die Richtungsfahrbahn München blieb aber zunächst noch voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von etwa acht Kilometern.