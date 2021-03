Nossen

Ein Toter bei Lastwagenunfall auf Autobahn bei Siebenlehn

30.03.2021, 07:15 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen ist auf der Autobahn A4 zwischen den Anschlüssen Berbersdorf und Siebenlehn (beide Mittelsachsen) ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, hatte am Dienstagmorgen ein Sattelzug auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn in Richtung Dresden gehalten. Ein nachfolgender Laster kam rechts von der Fahrbahn ab und streifte das stehende Fahrzeug. Dessen nach ersten Erkenntnissen 40 Jahre alte Fahrer war ausgestiegen und wurde dabei schwer verletzt. Er starb noch am Unfallort.