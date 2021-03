Bad Saarow

Beschäftigte im Klinikum Bad Saarow zu Warnstreik aufgerufen

30.03.2021, 08:42 Uhr | dpa

Einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt beim Helios-Konzern hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Klinikums Bad Saarow (Oder-Spree) zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollten am Dienstagmittag die Arbeit niederlegen. "Es ist ein Unding, dass Krankenhausbeschäftigte mitten in der Pandemie dafür streiten müssen, dass ihre Leistungen angemessen honoriert werden", kritisierte Gewerkschaftssekretär Frank Ploß. Das bisherige Angebot des Konzerns bedeute eine Reallohnkürzung für die 21 000 nicht-ärztlichen Beschäftigten in bundesweit 34 Krankenhäusern. Auch an anderen Standorten rief die Gewerkschaft zu Warnstreiks auf.