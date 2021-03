Augustusburg

Modellprojekt "Covid-Ex" am Fichtelberg vorerst gestoppt

30.03.2021, 09:43 Uhr | dpa

Die Hotels und Gaststätten am Fichtelberg bleiben doch über Ostern geschlossen. Das Landratsamt habe den geplanten Start des Modellprojekts "Covid-Ex" am Donnerstag mit Verweis auf die aktuelle Infektionslage nicht genehmigt, sagte Koordinator Erik Schulze am Dienstag auf Anfrage. Darüber hatte zuvor die "Freie Presse" berichtet. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. "Wir arbeiten weiter daran und werden das Ganze weiter professionalisieren", betonte Schulze. An der Öffnung wollten sich mehr als 60 Unternehmen in Oberwiesenthal beteiligen. Voraussetzung sollte sein, dass sich alle Besucher und Gäste täglich auf eine Corona-Infektion hin testen lassen.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung ermöglicht Modellprojekte in einzelnen Gemeinden unter strengen Vorkehrungen. "Modellprojekte sind nur zulässig, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt", heißt es darin. Die Verordnung gilt allerdings nur noch bis Mittwoch; am Dienstag wollte das Kabinett die neuen Regeln ab 1. April vorstellen. In Sachsen hat sich das Infektionsgeschehen zuletzt deutlich verschärft. Am Dienstag gab das Robert Koch-Institut die Wocheninzidenz mit 193,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern an.

Neben Oberwiesenthal im Erzgebirgskreis wollte auch die Stadt Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) ab Donnerstag Hotels, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen für Besucher öffnen. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt von den neuen Beschlüssen des Kabinetts ab.