Grimmen

Zehn Kandidaten für Bürgermeisterwahl in Grimmen

30.03.2021, 09:58 Uhr | dpa

Neun Männer und eine Frau sind als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Grimmen Anfang Juni zugelassen worden. Einen solchen Andrang auf den Posten habe Gemeindewahlleiter Ingo Belka noch nicht erlebt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Montagabend. CDU, die Linke und SPD gehen jeweils mit einem Bewerber in die Wahl. Hinzu kommen sechs Einzelbewerber und eine Einzelbewerberin. Die Bürgermeisterwahl in der Stadt mit knapp 10 000 Einwohnern soll am 6. Juni stattfinden.

Der langjährige Bürgermeister, Benno Rüster, war Ende Januar nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren gestorben. Der CDU-Politiker hatte das Amt fast 20 Jahre lang innegehabt. Das Stadtoberhaupt wird in Grimmen auf sieben Jahre gewählt.