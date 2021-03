Offenbach am Main

Sommerlich-warm bis zu 25 Grad - zum Osterwochenende kühler

30.03.2021, 10:08 Uhr | dpa

Der Sommer klopft an: Mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad wird es kurz vor Ostern in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungewöhnlich warm. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge sorgt "kräftiger Hochdruckeinfluss" am Dienstag für Höchstwerte von 21 bis 25, am Mittwoch sogar von 22 bis 25 Grad. Tagsüber scheint demnach - abgesehen von dünnen Schleierwolken - an beiden Tagen die Sonne.

Zum Oster-Wochenende hin wird es laut DWD aber wieder etwas kühler. Am Donnerstag erreichen die Höchstwerte 19 Grad in der Eifel und bis 24 Grad in der Vorderpfalz. Am Karfreitag werden der Vorhersage zufolge nur noch Höchstwerte zwischen 11 Grad in der Eifel und 18 Grad in der Vorderpfalz erwartet. Es bleibt demnach meist heiter und überall trocken, nur im Norden ziehen zeitweise Wolken auf.