Sonneberg

Moped und Auto prallen aufeinander: Junge schwer verletzt

30.03.2021, 11:41 Uhr | dpa

Ein 17-Jähriger ist in Köppelsdorf (Landkreis Sonneberg) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Moped des Jungen sei mit dem Auto eines 68-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach erster medizinischer Versorgung sei der Junge nach dem Unfall am Montag mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.