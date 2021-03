Fürth

Corona lässt Bayerns Wirtschaft um 5,5 Prozent schrumpfen

30.03.2021, 12:22 Uhr | dpa

Nun ist es offiziell: Die Corona-Pandemie hat Bayern die schwerste Wirtschaftskrise seit 1945 eingebracht. Das Bruttoinlandsprodukt des Freistaats ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent geschrumpft, so stark wie noch nie seit 1945. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in München mit. "Dieser Rückgang stand in engem Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie", schrieb die Behörde in ihrer Mitteilung.

Damit wurde Bayern von der Krise härter getroffen als Deutschland insgesamt - im Bundesdurchschnitt war die Wirtschaftsleistung um 4,9 Prozent gesunken. Hauptgrund dafür ist die große Bedeutung der besonders schwer getroffenen Industrie in Bayern, deren Wirtschaftsleistung sogar um 11,6 Prozent sank. In den Dienstleistungsbranche gab es laut Landesamt einen Rückgang um 4,6 Prozent. Gewachsen ist im vergangenen Jahr lediglich das Baugewerbe mit einem Plus von 3 Prozent.