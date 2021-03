Alt Tellin

Minister: Feuer in großer Schweinezuchtanlage ist "Tragödie"

30.03.2021, 16:14 Uhr | dpa

Dichte Rauchwolken steigen bei einem Brand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) in die Höhe. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat den Brand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) als "Tragödie" bezeichnet. "Solche Großanlagen sind schwer zu "händeln" und wie man sieht, gibt es eben keine garantierte Sicherheit für die Tiere", erklärte Backhaus in einer Pressemitteilung seines Ministeriums am Dienstag. Die Menschen wollten aber, dass Nutztiere besser behandelt werden und dass ihr Schutz garantiert werden kann.

Der Brand war am Dienstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen und hat inzwischen das Gros der Stallungen zerstört. Laut Backhaus waren etwa 9000 Sauen und rund 50 000 Ferkel zur Brandzeit in der Zuchtanlage, die abseits des Dorfes liegt. Wie viele Tiere verendeten, ist noch nicht klar. Man können sich das Tierleid bei einem solchen Brand nicht vorstellen, sagte Backhaus. Er werde sich weiter dafür einsetzen, dass ohne Flächenbindung keine derartigen Anlagen mehr genehmigt werden.