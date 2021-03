Pohlheim

Mann bedroht Jugendliche auf Spielplatz mit Softair-Waffe

30.03.2021, 17:41 Uhr | dpa

Ein Mann hat einem Zeugen zufolge im mittelhessischen Pohlheim (Kreis Gießen) zwei 15-jährige Mädchen auf einem Spielplatz mit einer Softair-Waffe bedroht. Der Zeuge hatte am Montagabend die Polizei alarmiert, wie diese am Dienstag in Gießen mitteilte. Als die Polizei eintraf, war der 35-Jährige geflüchtet. Er wurde aber kurz darauf gefasst und hatte neben der Softair-Waffe auch ein Messer und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Bedrohung, der 35-Jährige wurde wegen einer möglichen psychischen Erkrankung in eine Klinik eingewiesen.