Potsdam

Corona-Modellprojekte in Brandenburg werden verschoben

30.03.2021, 18:47 Uhr | dpa

Der Start der Corona-Modellprojekte in Brandenburg wird verschoben. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag mit. "Das ist aus meiner Sicht das falsche Signal, wo wir einen massiven Anstieg der Infektionen haben", sagte der Regierungschef in Potsdam über die Projekte. Er habe deshalb zuvor mit den Oberbürgermeistern und Landräten vereinbart, in der aktuellen Eindämmungsverordnung keine Modellprojekte vorzusehen. "Verschoben heißt, dass wir uns auf der Grundlage der bereits vorliegenden Vorschläge mit dem Thema erneut befassen werden, wenn es die Infektionslage zulässt."

Modellprojekte in Kreisen oder Städten sollten Lockerungen ermöglichen - für die nötigen Spielräume sollten Corona-Tests und eine App zur Kontaktverfolgung schaffen. Mehrere Kommunen hatten ihr Interesse signalisiert, darunter Potsdam und Cottbus. Potsdam hatte in einem ersten Schritt am vergangenen Samstag mit einer Coronatest-Pflicht und Terminvergabe den Einkauf im Einzelhandel der Stadt ermöglicht. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, zog die Landeshauptstadt am Dienstag die Notbremse. Ab Mittwoch gelte die Eindämmungsverordnung des Landes, der Einzelhandel müsse schließen, teilte die Stadt mit.