Schwerin

Astrazeneca-Impfstoff in MV nur noch für über 60-Jährige

30.03.2021, 20:30 Uhr | dpa

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca wird auch in Mecklenburg-Vorpommern nur noch für Personen genutzt, die über 60 Jahre alt sind. Das Land folge damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach Beratungen mit seinen Amtskollegen in Bund und Ländern mit. Dafür müssten die Terminplanungen teilweise angepasst werden. "Oberste Priorität ist es, das Impfen weiter am Laufen zu halten und weitere Impftermine zu vergeben", betonte der Minister.

Probleme bei der Kühlung und Unklarheiten beim Einsatz des Astrazeneca-Wirkstoffs hatten im Nordosten zuvor schon für Verzug beim Impfen gesorgt. Laut Glawe sollen die in den Impfzentren bereits vereinbarten Termine möglichst beibehalten werden. "Dort wo Astrazeneca für unter 60-Jährige vorgesehen war, werden diese nun auf Biontech/Pfizer oder Moderna umgebucht", kündigte der Minister an.

Hintergrund für die neuerliche Diskussion um den Impfstoff sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55 Jahren. Darauf hatte die Impfkommission regiert.

In Deutschland sind laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bislang 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose nach der Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca bekannt. In neun Fällen war der Ausgang tödlich, wie das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Institut berichtete. Nach dem Tod einer 49 Jahre alten Frau in Rostock sollte eine Obduktion zeigen, ob es auch in diesem Falle einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung gab.

Laut Glawe hat Mecklenburg-Vorpommern bislang rund 312 000 Impfdosen erhalten: 213 500 von Biontech/Pfizer, 21 600 von Moderna sowie 76 800 von Astrazeneca. 166 000 Menschen hätten eine Erstimpfung bekommen, 72 000 auch schon die erforderliche Zweitimpfung, vorwiegend mit Biontech. Zur Zweitimpfung für Menschen, die als erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, will die Impfkommission bis Ende April eine Empfehlung geben.