Oderwitz

49-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

30.03.2021, 21:58 Uhr | dpa

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto bei Niederoderwitz (Landkreis Görlitz) ums Leben gekommen. Er fuhr am Dienstagabend in Richtung Hainewalde, als ihn ein entgegenkommender Autofahrer bei einem Überholmanöver offenbar übersah, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 21-Jährige am Steuer des Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.