Saarbrücken

Arbeitsagentur präsentiert Daten fürs Saarland

31.03.2021, 02:47 Uhr | dpa

Eine Frau betrachtet in der Arbeitsagentur aktuelle Stellenangebote. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Arbeitsagentur stellt am heutigen Mittwoch die Arbeitsmarktdaten für März im Saarland vor. Im Februar war die Arbeitslosigkeit in dem Bundesland leicht gefallen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken waren im Februar 39 500 Frauen und Männer arbeitslos. Dies waren ein Prozent weniger als im Januar. Gegenüber dem Vorjahr waren allerdings 4600 Menschen oder 13 Prozent mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 7,4 Prozent.