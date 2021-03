Koblenz

Arbeitsagentur präsentiert Daten für Rheinland-Pfalz

31.03.2021, 03:49 Uhr | dpa

Eine Frau geht in die Agentur für Arbeit. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Arbeitsagentur stellt am heutigen Mittwoch die Arbeitsmarktdaten für März in Rheinland-Pfalz vor. Im Februar hatte die Arbeitslosigkeit in dem Bundesland minimal zugelegt. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren damals 125 800 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet (Stichtag 11. Februar). Dies waren 150 Personen oder 0,1 Prozent mehr als im Januar. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren 20 200 Menschen oder 19,1 Prozent mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im Februar unverändert bei 5,6 Prozent. Ein Jahr zuvor betrug sie noch 4,7 Prozent.